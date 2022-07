लड़की के प्यार में पड़ी तो पता चला कि Pansexual हूं फिर अपने ब्रेस्ट का अहसास होने पर लगा जिंदगी खत्म हो गई: Monica Dogra

'रॉक ऑन' फेम एक्ट्रेस और सिंगर मोनिका डोगरा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ये हर मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं। अब एक्ट्रेस ने अपनी सेक्‍सुलिटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्हंने बताया है कि वो पैनसेक्सुअल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में उन्हें भी कुछ समय पहले पता चला है।

Published: July 12, 2022 11:11:30 am

मोनिका डोगरा हर मुद्दे पर मुखर रहती हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें लगभग पांच या छह साल पहले इसके बरे में पता चला। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वे अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर शर्मिंदा थीं। हाल में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने पैनसेक्सुअलिटी पर बात की।



एक्‍ट्रेस ने बताया है कि बचपन में उनके कजिन भाइयों ने कई बार उन्‍हें मोलेस्‍ट किया। इतना ही नहीं, एक दोस्‍त ने भी उन्‍हें गलत जगह पर छुआ था।

monica dogra pansexual reveals says cousins molested her in childhood