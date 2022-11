जब अनुष्का शर्मा के पति पर दिल हार बैठी थीं Mrunal Thakur, ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हुईं कि...

Mrunal Thakur Love with Virat Kohli : बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने छोटे पर्दे से शुरुआत की लेकिन अब वे बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। हाल ही एक्ट्रेस ने एक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आज से पांच साल पहले वे क्रिकेटर विराट कोहली के प्यार में पागल थीं।

Mrunal Thakur reveals she fall in love with cricketer virat kohli before five years