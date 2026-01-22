AI के चक्कर में फंसी ‘नागिन’, 2026 की TRP में जानें किसके लिए खड़ी हुई मुश्किल?

इतना ही नहीं, लोकप्रियता के मामले में 'नागिन 7' की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल ने टॉप पोजीशन हासिल की है। हालांकि, शो की गिरती टीआरपी के कारण अगले हफ्ते इस रैंकिंग में बदलाव हो सकता है। तीसरे नंबर पर 'अनुपमा' की रूपाली गांगुली रहीं, जबकि चौथे पर 'ये रिश्ता…' की समृद्धि शुक्ला और 5वें स्थान पर 'क्योंकि सास…' की स्टार स्मृति ईरानी शामिल हैं। इस हफ्ते की रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि दर्शकों को अब टीवी पर नई तकनीक (AI) से ज्यादा अच्छी कहानी और सजीव एक्टिंग की डिमांड है।