14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

Nana Patekar Prayer Meet: नम आंखों से बॉलीवुड ने नाना पाटेकर को किया याद, प्रेयर मीट में पहुंचे कई सितारे

Nana Patekar Prayer Meet: नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में वर्षा उसगांवकर, सीआईडी फेम शिवाजी साटम और मेहुल कुमार पहुंचे। जानिए अभिनेता को किस तरह श्रद्धांजलि दी गई और उनके यादगार फिल्मी सफर के बारे में।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 14, 2026

Nana Patekar Prayer Meet

नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में भावुक हुआ माहौल (सोर्स: IMDb)

Nana Patekar Tribute: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले नाना पाटेकर अपनी दमदार आवाज, शानदार अभिनय और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। मिली जानकारी के मुताबिक, अभिनेता को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

हालांकि, नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित प्रेयर मीट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग पहुंचे। इस दौरान सितारों ने नम आंखों से दिग्गज अभिनेता को याद किया और उनके योगदान को सम्मान दिया। प्रेयर मीट में एक कलाकार ने खूबसूरत रंगोली बनाकर भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नाना पाटेकर के यादगार किरदार और अभिनय की विरासत सिनेमा प्रेमियों के बीच हमेशा चर्चा में रहेगी।

रंगोली के जरिए दी गई श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में उनकी याद में बनाई गई कलात्मक रंगोली ने लोगों का ध्यान खींचा। इस मौके पर मौजूद लोगों ने अभिनेता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने दमदार अभिनय, खास अंदाज और यादगार किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं।

शिवाजी साटम और मेहुल कुमार ने भी किया याद

प्रेयर मीट में सीआईडी फेम अभिनेता शिवाजी साटम और फिल्ममेकर मेहुल कुमार भी पहुंचे। इसके साथ ही, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ने इस मौके पर नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं, वर्षा उसगांवकर की मौजूदगी भी चर्चा में रही।

इन फिल्मों से दर्शकों के दिलों में बनाई जगह

नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'प्रहार', 'तिरंगा', 'वेलकम' और मराठी फिल्म 'नटसम्राट' में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी दमदार आवाज, संवाद बोलने का खास अंदाज और किरदारों में ढलने की क्षमता उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग पहचान देती है।

नाना पाटेकर का फिल्मी सफर भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की याद दिलाता है। उनकी फिल्मों और यादगार किरदारों के जरिए दर्शक आज भी उनके अभिनय को याद करते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 06:41 pm

Published on:

14 Oct 2026 06:25 pm

Hindi News / Entertainment / Nana Patekar Prayer Meet: नम आंखों से बॉलीवुड ने नाना पाटेकर को किया याद, प्रेयर मीट में पहुंचे कई सितारे

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

माथे पर तिलक लगाने पर उड़ा मजाक, एकता कपूर का अब छलका दर्द, लोगों ने किए ‘हिंदूफोबिया’ पर कमेंट

Ekta Kapoor On Hinduphobia
बॉलीवुड

माधुरी दीक्षित थीं शिफॉन साड़ी में और अनिल कपूर पहने थे 40 जैकेट्स, फराह खान ने शेयर किया ‘पुकार’ के गाने का किस्सा

Madhuri Dixit Pukar Song Shooting
बॉलीवुड

कपूर खानदान के वो चिराग जिन्होंने प्रेमिका से मिलने के लिए खोदी सुरंग, ऋषि कपूर ने सुनाया था किस्सा

Basheshwarnath Kapoor
बॉलीवुड

रिलीज से पहले ‘जेलर 2’ की एडवांस बुकिंग 50 करोड़ पार, क्या दुनियाभर में पहुंचेगी 1000 करोड़ के पार?

Jailer 2 release date
मनोरंजन

‘थूक से प्रेग्नेंट हो जाते हैं’, काजी तौकीर के हदें पार करते ही भड़कीं गौहर खान, ‘बिग बॉस 20’ में मचा घमासान

Gauahar Khan Lashes On Qazi Touqeer
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.