Nana Patekar Prayer Meet: नम आंखों से बॉलीवुड ने नाना पाटेकर को किया याद, प्रेयर मीट में पहुंचे कई सितारे

नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में भावुक हुआ माहौल (सोर्स: IMDb)
Nana Patekar Tribute: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले नाना पाटेकर अपनी दमदार आवाज, शानदार अभिनय और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। मिली जानकारी के मुताबिक, अभिनेता को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
हालांकि, नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित प्रेयर मीट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग पहुंचे। इस दौरान सितारों ने नम आंखों से दिग्गज अभिनेता को याद किया और उनके योगदान को सम्मान दिया। प्रेयर मीट में एक कलाकार ने खूबसूरत रंगोली बनाकर भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नाना पाटेकर के यादगार किरदार और अभिनय की विरासत सिनेमा प्रेमियों के बीच हमेशा चर्चा में रहेगी।
नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में उनकी याद में बनाई गई कलात्मक रंगोली ने लोगों का ध्यान खींचा। इस मौके पर मौजूद लोगों ने अभिनेता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने दमदार अभिनय, खास अंदाज और यादगार किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं।
प्रेयर मीट में सीआईडी फेम अभिनेता शिवाजी साटम और फिल्ममेकर मेहुल कुमार भी पहुंचे। इसके साथ ही, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ने इस मौके पर नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं, वर्षा उसगांवकर की मौजूदगी भी चर्चा में रही।
नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'प्रहार', 'तिरंगा', 'वेलकम' और मराठी फिल्म 'नटसम्राट' में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी दमदार आवाज, संवाद बोलने का खास अंदाज और किरदारों में ढलने की क्षमता उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग पहचान देती है।
नाना पाटेकर का फिल्मी सफर भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की याद दिलाता है। उनकी फिल्मों और यादगार किरदारों के जरिए दर्शक आज भी उनके अभिनय को याद करते हैं।
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