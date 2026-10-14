Nana Patekar Prayer Meet: नम आंखों से बॉलीवुड ने नाना पाटेकर को किया याद, प्रेयर मीट में पहुंचे कई सितारे

Nana Patekar Tribute: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले नाना पाटेकर अपनी दमदार आवाज, शानदार अभिनय और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। मिली जानकारी के मुताबिक, अभिनेता को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।