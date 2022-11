Lust Stories में काम करने से फूली नहीं समा रहीं Neena Gupta, कहा उम्र के इस पड़ाव में ऐसा रोल...

Lust Stories 2 : नीना गुप्ता (Neena Gupta) आर बाल्की के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 (Lust Stories 2) में काम करेंगी। इस फिल्म में अपने रोल को लेकर एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड हैं।

Lust Stories 2 : बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और नेशनल अवॉर्ड विनिंग नीना गुप्ता (Neena Gupta) को हाल ही में सूरज बड़जात्या की मल्टी-स्टारर फिल्म 'उंचाई' (Unchai) में देखा गया है। फिल्म तो बॉक्स आफिस पर बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी लेकिन नीना गुप्ता ने अपनी एक्टिंग से फिर न्यू कमर्स स्टार्स को कड़ी टक्कर दी है। वहीं फिल्म 'उंचाई' के बाद नीना गुप्ता की झोली में कई सारे प्रोजेक्ट आ गिरे हैं। जिन्हें लेकर वह काफी खुश भी हैं। इसी बीच खबर है कि नीना गुप्ता (Neena Gupta) आर बाल्की के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 (Lust Stories 2) में काम करेंगी।

Neena Gupta is excited to work with R balki movie lust stories