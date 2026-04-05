“केरला फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्में झूठ हैं” केरल में रैली पर बोले PM मोदी

एक बार फिर पीएम मोदी ने दोहराया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने पर एलडीएफ और यूडीएफ को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी और जो भी लूटा है उन्हें किसी भी किमत पर लौटाना पड़ेगा। बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने वाला है। राज्य में सत्ता फिलहाल एलडीएफ के हाथ में है और इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच माना जा रहा है। बीजेपी भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है।