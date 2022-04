पीएम नरेंद्र मोदी को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवॉर्ड

सुर कोकिला और भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उनके परिवार ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने का एलान किया है। खास बात यह है कि इस साल पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का उद्देश्य संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र के दिग्गजों को सम्मानित करना है।

भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया जाएगा। ये अवॉर्ड कार्यक्रम हर वर्ष 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर देश की किसी ऐसी शख्सियत को दिया जाएगा जिन्होंने पूरा जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। खास बात यह है कि इस वर्ष पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। इस बारे में हुई बैठक के बाद मंगेशकर परिवार ने एक बयान में कहा, ‘इस वर्ष गुरु दीनानाथ जी का 80वां स्मृति दिवस है और उस अवसर पर हम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना करने जा रहे हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा।

