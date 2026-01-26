Prathamesh Kadam Death: फेमस इन्फ्लुएंसर प्रथमेश कदम की मौत से उजड़ गया परिवार, छाया मातम रो पड़े

Prathamesh Kadam Death (सोर्स: x)
Prathamesh Kadam Death: सोशल मीडिया की दुनिया से एक बेहद हैरान कर देने वाली और दुखद खबर सामने आई है। अपने अनोखे स्टाइल, जबरदस्त डायलॉग और बेहतरीन रील्स के द्वारा लाखों युवाओं के दिलों में जगह बनाने वाले फेमस मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रथमेश कदम का असमय निधन हो गया है। बता दें, प्रथमेश पिछले कुछ दिनों से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनका निधन हो गया।
प्रथमेश के अचानक चले जाने से उनके चाहने वाले और डिजिटल क्रिएटर जगत में गहरा सन्नाटा छा गया है। बता दें, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल होते रहते थे और हर रील पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बौछार होती थी। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे।
बता दें, प्रथमेश के करीबी दोस्त और जाने-माने इन्फ्लुएंसर तन्मय पाटेकर ने सोशल मीडिया पर उनकी कुछ यादें शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा, "तुम हमेशा याद आओगे प्रथमेश, घर पर अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मिस यू भाई!" तन्मय की इस पोस्ट ने प्रथमेश के फैंस को और भी भावुक कर दिया है।
इतना ही नहीं, प्रथमेश कदम के लिए सक्सेस का ये सफर आसान नहीं था। वे सिर्फ एक रील स्टार नहीं थे, बल्कि अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा थे। दरअसल, कुछ सालों पहले उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी प्रथमेश के कंधों पर आ गई थी और अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई और परिवार को संभाला।
दरअसल, अपनी अनूठी शैली और संवाद अदायगी के कारण उन्होंने बहुत कम समय में एक बड़ा नाम कमा लिया था। आज उनके निधन पर हर कोई यही कह रहा है कि डिजिटल दुनिया ने एक उभरता हुआ और जिम्मेदार सितारा खो दिया है। बता दें, प्रथमेश कदम के असमय निधन ने एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है।
