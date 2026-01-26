Prathamesh Kadam Death: फेमस इन्फ्लुएंसर प्रथमेश कदम की मौत से उजड़ गया परिवार, छाया मातम रो पड़े

इतना ही नहीं, प्रथमेश कदम के लिए सक्सेस का ये सफर आसान नहीं था। वे सिर्फ एक रील स्टार नहीं थे, बल्कि अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा थे। दरअसल, कुछ सालों पहले उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी प्रथमेश के कंधों पर आ गई थी और अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई और परिवार को संभाला।