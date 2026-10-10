‘बंदर के हाथ में अदरक’, गौतम गुलाटी के एटीट्यूड पर राज के माता-पिता ने कही ये बात, पिछली जीत भूलने की दी सलाह

Gautam Gulati Controversy: ‘राइज एंड फॉल 2’ में गौतम गुलाटी के गेम को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। शो के कंटेस्टेंट राज ग्रोवर की मां रश्मि ने गौतम के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन्हें अपनी पिछली जीत भूलकर मौजूदा मुकाबले पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने गौतम पर तंज कसते हुए कहा, ‘बंदर के हाथ में अदरक मिल गई हो।’ राज के पिता महेश ग्रोवर ने भी गौतम के व्यवहार की आलोचना की है।