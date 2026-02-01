रेखा का दर्द आया सामने, बोलीं-वो शादी मेरे लिए एक क्रैश कोर्स निकली

सिमी उनसे पूछती है कि 1990 में आपने अपनी खुशी के लिए जुआ और खेला जब आपने मुकेश अग्रवाल से शादी की, मैं जानना चाहती हूं कि दो अलग तरह के लोग कैसे साथ आए थे? इस पर रेखा कहती हैं कि मैं ये श्योर हूं कि हम ऐसे पहले कपल नहीं थे, पर ये डेस्टिनी थी। मुझे लगता है कि अब इस पर बात करने की कोई जरूरत नही है कि हम कैसे मिले, किसने इंट्रोड्यूज कराया और ये कैसे हुआ? इस सबसे परे मैं मानती हूं कि ये एक ओके टाइप शादी थी, वो समय ऐसा था या हम उस दौर से गुजरे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैंने उस घटना से क्या सीखा।