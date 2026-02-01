1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

रेखा का दर्द आया सामने, बोलीं-वो शादी मेरे लिए एक क्रैश कोर्स निकली

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस रेखा ने साल 2004 में सिमी ग्रेवाल को दिए एक लंबे इंटरव्यू में अपने दिल की कई बातें शेयर की थीं

2 min read
Google source verification

भारत

image

Abhishek Mehrotra

Feb 01, 2026

Actress Rekha and Her Failed Marriage: जब जब प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात होती है तो सदाबहार अभिनेत्री रेखा का जिक्र जरूर होता है, रेखा ने इश्क के उस मुकाम को देखा जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते और अगर पहुंचते हैं तो रिश्ता दरकने पर खुद ही टूट जाते हैं, पर रेखा इससे परे हैं। उन्होंने जो इश्क किया उसकी चमक आज भी उनकी आंखों मे दिखती हैं। वे कई बार इशारों ही इशारों में अपने इश्क का जिक्र कर देती है।

पर इस सौम्य मुस्कुराते चेहरे के पीछे उनकी असफल कहानी का वो दर्द भी छिपा है, जिसके उन्होंने खुद यूं बयां किया है। मशहूर ऐक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के बहुचर्चित शो Rendezvous with Simi Garewal में रेखा ने अपनी और मुकेश अग्रवाल की शादी पर खुलकर चर्चा की थी।

सिमी उनसे पूछती है कि 1990 में आपने अपनी खुशी के लिए जुआ और खेला जब आपने मुकेश अग्रवाल से शादी की, मैं जानना चाहती हूं कि दो अलग तरह के लोग कैसे साथ आए थे? इस पर रेखा कहती हैं कि मैं ये श्योर हूं कि हम ऐसे पहले कपल नहीं थे, पर ये डेस्टिनी थी। मुझे लगता है कि अब इस पर बात करने की कोई जरूरत नही है कि हम कैसे मिले, किसने इंट्रोड्यूज कराया और ये कैसे हुआ? इस सबसे परे मैं मानती हूं कि ये एक ओके टाइप शादी थी, वो समय ऐसा था या हम उस दौर से गुजरे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैंने उस घटना से क्या सीखा।

उस शादी से मिली जीवन की सबसे बड़ी सीख

उस शादी से मुझे अपने जीवन की सबसे अहम सीख मिली, जिसके कारण मैं पूरी तरह से मैच्योर हुई। मैं इस दुनिया की हिसाब की औरत बन पाई। इसलिए मैं मानती हूं कि ये मेरे साथ सबसे अच्छा हुआ क्योंकि ये एक तरह का क्रैश कोर्स था जिसके जरिए मुझे ये भान हुआ कि कौन मेरे दोस्त हैं और कौन दुश्मन। उस दौरान का हरेक दर्द जो मैंने झेला और वो सवाल जो मेर मन में उठ रहे थे, उनकी ही बदौतल में आज वो बन पाई हूं जिसका मुझे अभिमान है।

क्या वो अरेंज मैरिज थी, इस पर रेखा जवाब देती हैं कि हां एक तरीके से वो अरेंज मैरिज ही थी। मैं पक्का कह सकती हूं कि प्यार तो नहीं था, मैं उनसे एक बार ही मिली थी, वो एक अनजान से शादी करने जैसा ही था और वो एक रिस्क ही था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 05:08 pm

Published on:

01 Feb 2026 04:36 pm

Hindi News / Entertainment / रेखा का दर्द आया सामने, बोलीं-वो शादी मेरे लिए एक क्रैश कोर्स निकली

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Rohit Shetty: फायरिंग के बाद खौफ में आए रोहित शेट्टी, अगले दो दिन के लिए लिया बड़ा फैसला

Rohit Shetty House Firing
बॉलीवुड

33 साल बाद ढाई किलो का हाथ फिर चलने को है तैयार, ‘बॉर्डर 2’ के बाद ‘घातक’ की सीक्वल आई चर्चा में

33 साल बाद ढाई किलो का हाथ फिर चलने को है तैयार, 'बॉर्डर 2' के बाद 'घातक' की सीक्वल आई चर्चा में
बॉलीवुड

कपिल शर्मा शो में एआर रहमान के जाने पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री, बीजेपी विधायक नितेश राणे बोले- हिंदूओं की भावनाएं आहत कीं

Nitesh Rane Criticises AR Rahman's Appearance On Kapil Sharma's Show
बॉलीवुड

तलाक, तलाक, तलाक… ‘हक’ ही नहीं ‘रिवाज’ भी दिखाती है टूटते परिवार का दर्द, जिसे देख आंखें हो जाएंगी नम

तलाक, तलाक, तलाक… 'हक' ही नहीं 'रिवाज' भी दिखाती है टूटते परिवार का दर्द, जिसे देख आंखें नम हो जाएंगी
बॉलीवुड

मेरी बंदूक से गोली चली…,जेल से निकलने के बाद फायरिंग केस पर केआरके ने दी सफाई, बोले- मेरे पास 22 साल से लाइसेंस

Kamal R Khan On Mumbai Oshiwara Firing Case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.