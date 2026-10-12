‘मैं तुझे अकेले निगल लूंगी’, Rise And Fall में सारा ने गौतम को दी धमकी, नए प्रोमो में कायरा समेत पूरा बेसमेंट आया सपोर्ट में

Basement Team Rise And Fall: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ के नए प्रोमो में सारा और गौतम गुलाटी के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। बहस के दौरान सारा अपना आपा खोती नजर आ रही हैं। उन्होंने गौतम को चुनौती देते हुए कहा कि वक्त आने पर वह उन्हें दिखाएंगी। इतना ही नहीं, सारा ने गुस्से में गौतम से कहा, ‘अगर मैंने शुरू किया ना, गौतम, तो तेरी गलती। मैं तुझे अकेले निगल लूंगी। ये मेरा वादा है तुझसे।’