ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद उर्वशी ने की दुआ, फैंस बोल- पड़ गई कलेजे को ठंडक

आज सुबह क्रिकेटर ऋषभ पंत दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिस कारण वह काफी घायल हो गए। जिसके बाद ऋषभ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जो काफी वायरल हो रही है। ऋषभ के फैंस इस पोस्ट के कारण उनको ट्रोल कर रहे हैं।

Rishabh Pant Car Accident: Urvashi Rautela says “Praying” in her post, netizens ask Pad gayi kaleje ko thandak..??