Allu Arjun के थिएटर में फिल्म देखने आए फैन ने मचाया हंगामा, लेडीज वॉशरूम में बना रहा था वीडियो

Sandhya Theatre Controversy: हाल ही में Allu Arjun की फिल्म देखने आए एक फैन ने थिएटर में हंगामा मचा दिया जब वो लेडीज वॉशरूम में घुस कर वीडियो बना रहा था। इस असामाजिक और अवैध हरकत से माहौल खराब हो गया, जिसके वजह से थिएटर में पुलिस को आना पड़ा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 05, 2026

Allu Arjun की फिल्म देखने आए फैन ने मचाया हंगामा, लेडीज वॉशरूम में बना रहा था वीडियो

Allu Arjun के थिएटर में हुआ हंगामा (सोर्स: IMDb)

Sandhya Theatre Controversy: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के एक फेमस सिनेमाहॉल 'संध्या RGB लेजर एटमॉस' में एक किशोर (टीनएज लड़का) लेडीज वॉशरूम के अंदर छिपकर महिलाओं का वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस घटना के बाद थिएटर में भारी हंगामा और चारो ओर अफरा-तफरी मच गई।

लेडीज वॉशरूम में बना रहा था वीडियो

खबरों के अनुसार, ये शर्मनाक वाकया तेलुगु फिल्म 'नुव्वु नाकु नाचव' की दोबारा रिलीज (Re-release) के दौरान हुआ। फिल्म देखने आईं कुछ महिलाएं जब वॉशरूम इस्तेमाल करने गईं, तो उन्हें वहां किसी की मौजूदगी और मोबाइल कैमरे का पता चला। बता दें, शोर मचते ही वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और लड़के को पकड़ लिया गया।

अब सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला गुस्से में उस किशोर को उसकी इस घटिया हरकत के लिए जमकर लताड़ती हुई नजर आ रही है और वहां मौजूद अन्य लोग और पुरुष भी लड़के की इस हरकत पर अपना कड़ा विरोध जता रहे थे। दरअसल, जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, वैसे ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया।

पुलिस के आने से पहले गुस्साई भीड़

बताया जा रहा है कि पुलिस के आने से पहले गुस्साई भीड़ ने लड़के की पिटाई भी की। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि लड़के ने अब तक कितनी फुटेज रिकॉर्ड की है और क्या उसने इसे कहीं शेयर या सर्कुलेट किया है। पुलिस उसके मोबाइल फोन की भी गहनता से जांच कर रही है।

ये खबर और वीडियो इंटरनेट पर जैसे ही फैला, नेटिजन्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने लड़के की कम उम्र को लेकर चिंता जताई और उसकी परवरिश पर सवाल खड़े किए। तो दूसरे यूजर ने लिखा, "इतनी छोटी उम्र में ऐसी मानसिकता डरावनी है।" अन्य यूजर ने मांग की कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके।

