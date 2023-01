पठान को पहले दिन तोड़ना होगा इन बड़ी ओपनर्स फिल्मों का रिकॉर्ड, तब मिलेगा हिट का टैग

Pathaan Advance Booking : शाहरुख़ खान की फिल्म 'पठान' का सोशल मीडिया पर बज़ बना हुआ है। इस बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह हिंदी बॉक्स ऑफिस की 10 सबसे बड़ी ओपनर्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी…

Pathaan will have to break record of these big openers movies