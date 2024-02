पंजाब से साउथ तक पॉपुलर है ये एक्ट्रेस, 11 साल में बनी सुपरस्टार, Net Worth जान रह जाएंगे हैरान

इन फिल्मों में एक्ट्रेस ने किया है काम (Sonam Bajwa Films)

2012 में एक्ट्रेस ने पंजाबी फिल्म 'बेस्ट ऑफ लक' (Best Of Luck) से एक्टिंग की शुरुआत की। उनके एक्टिंग स्किल्स की काफी तारीफ की गई, जिसके कारण उन्हें कई मेन रोल में लिया गया। सोनम बाजवा ने निक्का जैलदार 3 (Nikka Zaildar 3), गॉडडे गॉडडे चा (Godday Godday Chaa) और कैरी ऑन जट्टा (Carry On Jatta) 3 फिल्मों में भूमिकाओं के साथ पंजाबी सिनेमा में एक लीडिंग लेडी के रूप में अपना नाम बनाया। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड की बाला (Bala), स्ट्रीट डांसर 3D (Street Dancer 3D) जैसी फिल्मों के साथ एक्ट्रेस ने साउथ की फिल्म कप्पल (Kappal), आतदुकुंदम रा (Aatadukundam Raa), कैटेरी (Kaatteri) जैसी साउथ की फिल्में भी की है।