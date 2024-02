OTT Release: 1 मार्च 2024 नोट कर लें ये तारीख, इन 5 धमाकेदार फिल्मों के साथ ओटीटी पर मचेगा तहलका

मामला लीगल है (Maamla Legal Hai)

'मामला लीगल है' वीडी त्यागी (VD Tyagi) पर फोकस्ड होगी, जो पटपड़गंज बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और भारत के अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हैं। यह सीरीज 1 मार्च, 2024 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी। इसमें रवि किशन (Ravi Kishan) मुख्य भूमिका में हैं साथ ही निधि बिष्ट (Nidhi Bisht), नैला ग्रेवाल (Naila Grewal), अंजुम बत्रा (Anjum Batra) और विजय राजोरिया (Vijay Rajoria) भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।







माई नेम इज लोह किवान (My Name is Loh Kiwan)

'माई नेम इज़ लोह किवान' एक नार्थ कोरिया डिफेक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बेल्जियम में रेफ्यूजी के रूप में अप्रूव्ड होना चाहता है। फिल्म में सॉन्ग जोंग-की (Song Joong-ki) और चोई सुंग-यून (Choi Sung-eun) हैं। यह 1 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी।