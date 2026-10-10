नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता के बयान पर भड़के सुनील पाल, कुछ यूजर्स उतरे सपोर्ट में तो कुछ भिड़े

तनुश्री दत्ता के समर्थन में उतरे कुछ यूजर्स (सोर्स: instagram-iamtanushreedutta/filmycrazies)
Sunil Pal Reaction: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के बयान को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। साल 2018 में #MeToo आंदोलन के दौरान नाना पाटेकर पर आरोप लगाने वाली तनुश्री ने उनके निधन के बाद भी तीखी टिप्पणी की थी। अब कॉमेडियन सुनील पाल ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि किसी के दुनिया से चले जाने के बाद इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता ने उनके लिए ‘ईविल डेड’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके बयान में अभिनेता की तुलना रावण से किए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया।
कॉमेडियन सुनील पाल ने पैपराजी के सामने तनुश्री दत्ता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद इस तरह की बातें करना सही नहीं है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "मेरे सपने में एक चुड़ैल आई थी, जिसका नाम था ‘तन फ्री, तन फ्री’। मैंने उससे पूछा, ‘तन फ्री, सॉरी, तनुश्री, ये बताओ कि #MeToo का मतलब क्या है?’ तो तन फ्री ने कहा, ‘पब्लिसिटी के लिए एक आदमी का दो बार फायदा हो रहा है ना- एक कमरे में, दूसरा कैमरे में" फिर हंसने लगे।
सुनील पाल की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया, तो कुछ ने तनुश्री का पक्ष लेते हुए कहा कि किसी महिला के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर उसे अपनी बात रखने का अधिकार है।
एक यूजर ने सुनील पाल के बयान पर तंज कसते हुए लिखा कि पहली बार उन्होंने सही बात कही है। वहीं, दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को स्थिति का एहसास तभी हो सकता है, जब वह खुद ऐसे हालात से गुजरे। एक अन्य यूजर ने तनुश्री का समर्थन करते हुए लिखा कि किसी व्यक्ति की छवि दूसरों के सामने अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके व्यवहार से किसी को तकलीफ नहीं हुई होगी। यूजर के मुताबिक, अगर किसी महिला को परेशान किया गया है, तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ यूजर्स ने न्याय मिलने में होने वाली देरी का मुद्दा भी उठाया। वहीं, कुछ लोगों ने सुनील पाल के बयान का समर्थन करते हुए तनुश्री की आलोचना की।
तनुश्री दत्ता ने साल 2018 में #MeToo आंदोलन के दौरान नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय उनके आरोपों ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी थी।
नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री की टिप्पणी और सुनील पाल की प्रतिक्रिया ने इस पुराने विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आ रही प्रतिक्रियाएं इस मामले पर लोगों की अलग-अलग राय को दिखाती हैं।
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