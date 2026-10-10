नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता के बयान पर भड़के सुनील पाल, कुछ यूजर्स उतरे सपोर्ट में तो कुछ भिड़े

एक यूजर ने सुनील पाल के बयान पर तंज कसते हुए लिखा कि पहली बार उन्होंने सही बात कही है। वहीं, दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को स्थिति का एहसास तभी हो सकता है, जब वह खुद ऐसे हालात से गुजरे। एक अन्य यूजर ने तनुश्री का समर्थन करते हुए लिखा कि किसी व्यक्ति की छवि दूसरों के सामने अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके व्यवहार से किसी को तकलीफ नहीं हुई होगी। यूजर के मुताबिक, अगर किसी महिला को परेशान किया गया है, तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ यूजर्स ने न्याय मिलने में होने वाली देरी का मुद्दा भी उठाया। वहीं, कुछ लोगों ने सुनील पाल के बयान का समर्थन करते हुए तनुश्री की आलोचना की।