‘उसे नरक जाना चाहिए, 13वीं तक प्रेतलोक में रहे’ नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का फूटा गुस्सा, रावण से की तुलना

Tanushree Dutta On Nana Patekar Death: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन को अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने ईविल डेड कहा था। जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि वह अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश और फिल्म जगत अभिनेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है, वहीं 2018 के #MeToo आंदोलन के दौरान उन पर गंभीर आरोप लगाने वाली पूर्व अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) का गुस्सा सातवें आसमान पर है। नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री ने एक बार फिर बेहद आक्रामक और तीखा बयान जारी करते हुए उनकी तुलना रावण से कर दी।