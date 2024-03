Telugu Film Director Surya Kiran का निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

मुंबईPublished: Mar 11, 2024 10:17:02 pm Submitted by: Saurabh Mall

Surya Kiran Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। दिग्गज साउथ फिल्म डायरेक्टर सूर्य किरण नहीं रहे। बताया जा रहा है, वह बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा था।

Director Surya Kiran Passes Away At 48: आज सोमवार, 11 मार्च को फेमस तेलुगु निर्देशक सूर्य किरण (Telugu Film Director Surya Kiran) का निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पीलिया हो गया था। वह बीते कुछ दिनों से चेन्नई के जीईएम अस्पताल में भर्ती थे। महज 48 साल की उम्र में उन्होंने (Surya Kiran Passes Away At 48) इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए उनकी कुछ बड़ी फिल्मों के बारे में जानते हैं।

सूर्य किरण की बड़ी फिल्में सूर्य किरण ( Film Director Surya Kiran) वह डायरेक्टर थे जिनका डंका साउथ की फिल्मों में बजता था। यही वजह है, कि आज उनकी (Surya Kiran Passes Away At 48) मौत की खबर ने सभी को शोक में डूबा दिया है। सूर्य किरण के निर्देशन की बड़ी फिल्में 'सत्यम' और 'धाना 51' है। तब दोनों ही मूवी हिट साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने सत्यम और राजू भाई के साथ कई और तेलुगु फिल्मों का निर्देशन भी किया था। पढ़ना जारी रखे