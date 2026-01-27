करण जौहर ने लिया बड़ा फैसला, सोशल मीडिया से ब्रेक किया अनाउंस, लिखा- भगवान मुझे..

Karan Johar Break Social Media: बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वह कोई और नहीं बल्कि करण जौहर है। करण जौहर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके चर्चा में आने की वजह कुछ और है। करण ने एक पोस्ट शेयर किया और अचानक घोषणा की है कि वह अगले एक हफ्ते तक सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहेंगे। जिसे उन्होंने 'डिजिटल डिटॉक्स' का नाम दिया है और उनके इस फैसले ने फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया है।