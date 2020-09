Amazon Prime Video पर The Boys season 2 रिलीज, आज देख सकेंगे 3 एपिसोड

नई दिल्ली। अमेजन प्राइम वीडियो ने द बॉयज के दूसरे सीजन ( The Boys season 2) का ट्रेलर 3 सितंबर को रिलीज किया था। वहीं The Boys season 2 को आज से Amazon Prime Video पर यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है। इस शो का यूजर्स काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि अमेजन प्राइम ने पिछले साल ( जुलाई 2019 ) द बॉयज के दूसरे सीजन का ऐलान किया था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफार्मों पर द बॉयज को रिलीज कर दिया गया है।

The Boys season 2

अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाले द बॉयज सीजन 2 के हर एपिसोड के रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है। बता दें कि सीजन 1 में सारे एपिसोड को एक साथ जारी किया गया था, लेकिन सीजन 2 में हर एपिसोड के लिए अलग-अलग तारिख निर्धारित की गयी है।

The Boys season 2 का प्रीमियर 4 सितंबर, 2020 से 8 एपिसोड के प्राइम वीडियो पर होगा। पहले तीन एपिसोड 4 सितंबर यानी आज ही देख सकेंगे। इसके बाद आने वाले अगले पांच हफ्तों के लिए एक-एक एपिसोड को शुक्रवार को जारी किया जाएगा। The Boys season 2 की रिलीज 4 सितंबर, 2020 से 9 अक्टूबर, 2020 तक होगी। प्रशंसकों को एक नए एपिसोड के लिए एक सप्ताह का इंतजार करना होगा। अगर एक साथ इन्हें देखना चाहते हैं तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक इंतजार करना होगा।

इस डेट पर रिलीज होंगे अलग-अलग एपिसोड

September 4, 2020

Episode 1 - The Big Ride

Episode 2 - Proper Preparation and Planning

Episode 3 - Nothing Like It in the World

September 11, 2020

Episode 4 - Over the Hill with the Swords of a Thousand Men

September 18, 2020

Episode 5 - We Gotta Go Now

September 25, 2020

Episode 6 - The Bloody Doors Off

October 2, 2020

Episode 7 - Butcher, Baker, Candlestick Maker

October 9, 2020

Episode 8 - What I Know