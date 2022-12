अब्बास-मस्तान की इस फिल्म में आखिरी बार दिखेंगी तुनिशा शर्मा, मौत पर डायरेक्टर ने कही बड़ी बात

Submitted by:

Published: Dec 28, 2022 11:55:57 am

Tunisha Sharma last Film : तुनिशा शर्मा की मौत से टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ बॉलीवुड में भी निराशा फैली हुई है। बीते दिन तुनिशा का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें दिग्गज बॉलीवुड फिल्ममेकर अब्बास मस्तान भी शामिल हुए। उन्होंने तुनिशा की मौत पर दुख जताया।

Tunisha Sharma last film will be Abbas Mustan 3 Monkeys