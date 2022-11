रश्मि देसाई ने थामा राहुल गांधी का हाथ, सोशल मीडिया पर मिली ये बड़ी सलाह

दोनों अभिनेत्रियों की राहुल गांधी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस फोटो को खुद कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। फोटो के साथ कांग्रेस पार्टी ने कैप्शन में लिखा, 'रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी सच्चाई के लिए हमारी लड़ाई में शामिल हो गई हैं।' अभिनेत्री ने भी कांग्रेस की इस पोस्ट को रीट्वीट किया है।

रश्मि देसाई छोटे पर्दे का बड़ा नाम है। 'उतरन' सीरियल से वह घर-घर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही थीं। इसके अलावा वह बिग बॉस रियलिटी शो का भी हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं आकांक्षा पुरी की बात करें तो वह कई टीवी शो में दिख चुकी हैं।



रश्मि देसाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर यात्रा की फोटो शेयर कर लिखा Such a beautiful and simple thought but the execution is so difficult

इस पर सोशल मीडिया पर users ने जमकर कमेंट किये... एक यूजर ने लिखा Great job girl. Won my heart, वही कुछ यूजर ने रश्मि को सलाह दे डाली Stay away from पॉलिटिक्स....

एक यूजर ने लिखा Proud of you Rashmi. You are beautiful inside and out. In these times of hatred and divisiveness, you supporting a cause that talks about inclusivity, love and healing is so inspiring. More power to you!