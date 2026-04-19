मौत के मुंह से लौटे वरुण तेज! शूटिंग सेट पर लगी ऐसी भयानक चोट कि करानी पड़ी इमरजेंसी सर्जरी

बता दें, वरुण तेज ने साल 2014 में फिल्म 'मुकुंदा' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे 'फिदा', 'थोली प्रेमा' और 'F2' जैसी सफल फिल्मों में नजर आए हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'भारी' के लिए दर्शकों में उत्साह काफी है, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। हालांकि चोट के कारण फिलहाल शूटिंग रोकनी पड़ी है, लेकिन उम्मीद है वे जल्द ही वापस सेट पर लौटेंगे।