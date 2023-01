वैक्सीन वॉर में होगी रियल कोविड वॉरियर्स की एंट्री! वास्तविक घटनाएं दिखाएगी विवेक रंजन की फिल्म

Submitted by:

मुंबईPublished: Jan 07, 2023 11:38:53 am

The Vaccine War : विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म में कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले रियल कोरोना वॉरियर्स नजर आ सकते हैं।

Vivek Ranjan film Vaccine War based on real incidents real covid Warriors will be entered