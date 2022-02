अब किसे मिलेगी बप्पी लहरी की बेशकीमती जूलरी, जानिए किसके नाम कर गए सारा सोना?

बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी जितना अपने संगीत के लिए मशहूर थे उतना ही उन्हें वे सोने से लगाव को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। बप्पी लहर के करीबी ने बताया है कि उनके निधन के बाद एक किलो से ज्यादा गोल्ड अब किसे मिलेगा और कौन इसकी देखभाल करेगा।

बॉलीवुड सिंगर और म्‍यूजिक डॉयरेक्‍टर बप्‍पी लहरी ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके जाने से संगीत प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा है। 'डिस्को किंग' बप्पी अपने संगीत के लिए तो जाने जाते ही थे, इसके साथही साथ ही उनका गोल्‍ड के प्रति लगाव हमेशा चर्चा में रहता था। हमेशा गले में कई मोटी-मोटी चेन, हाथों में भारी भरकम कड़े और कई अंगुठियां उनके पहनावे में शामिल थी और फिर उनकी पहचान भी बन गई थी। बप्पी दा के निधन के बाद हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर उनके जाने के बाद उनका सोना किसको मिलेगा। बता दें कि बप्पी दा अपने पीछे एक किलो से ज्यादा सोना छोड़ गए हैं।

