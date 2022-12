पठान में ऐसा होगा शाहरुख खान का लुक और किरदार, मेकर्स ने नया पोस्टर किया जारी

मुंबई Dec 06, 2022

Shahrukh Khan New Look in Pathaan : शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने किंग खान के रोल से जुड़ा नया अपडेट शेयर किया है। साथ ही फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है।

Shahrukh Khan New Look in Pathaan

Pathaan New Poster : बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब 4 साल के बाद शाहरुख फिर से फिल्मों में धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। अगले साल उनकी दो बड़ी फिल्में 'जवान' और 'पठान' (Pathaan) पर्दे पर रिलीज होंगी। शाहरुख ने अपने जन्मदिन के मौके पर 'पठान' का टीजर (Pathaan Teaser) जारी किया था। जिसमें उनकी एक्टिंग देखकर फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच यशराज फिल्म्स (YRF) ने पठान फिल्म से शाहरुख खान का नया पोस्टर (Pathaan New Poster) रिलीज किया है। इसके साथ ही एक्टर के किरदार को लेकर गुड न्यूज दी है।