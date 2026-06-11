‘हमारे पीरियड के पैड भी 370 से महंगे’, प्रणित मोरे के शो में बिरयानी विवाद पर भड़कीं पूनम पांडे

Poonam Pandey On 370 Biryani Controversy: सोशल मीडिया पर इस वक्त हर जगह 370 की बिरयानी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में एक शख्स के महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान के बाद अब देशभर में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब तक टीवी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के कई सितारे इसे लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं और इसी कड़ी में अब पूनम पांडे ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है।