रफ्तार बनी मौत की वजह! एटा में आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, 1 साथ 3 जिंदगियां खत्म

Etah Accident News: उत्तर प्रदेश के एटा में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से चल रही दो बाइकों की आमने-सामने की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मृतकों के परिवारों में मातम छा गया।