एटा

रफ्तार बनी मौत की वजह! एटा में आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, 1 साथ 3 जिंदगियां खत्म

Etah Road Accident: एटा में तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में चार लोग घायल हुए, जिनमें से तीन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

एटा

image

Anuj Singh

Jan 11, 2026

एटा में दर्दनाक हादसा

एटा में दर्दनाक हादसा

Etah Accident News: उत्तर प्रदेश के एटा में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से चल रही दो बाइकों की आमने-सामने की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मृतकों के परिवारों में मातम छा गया।

आमने-सामने हुई बाइकों की टक्कर

यह हादसा थाना अवागढ़ क्षेत्र के उड़ेरी बंबा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थीं। अचानक सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और राहत काम

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस ने कुल चार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है।

परिवारों में मचा कोहराम

तीन लोगों की मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों को मिली, परिवारों में कोहराम मच गया। रो-रोकर परिजनों का बुरा हाल है। अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है, हालांकि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सावधानी की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।

Published on:

11 Jan 2026 08:09 am

Published on: 11 Jan 2026 08:09 am
Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / रफ्तार बनी मौत की वजह! एटा में आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, 1 साथ 3 जिंदगियां खत्म

