Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

एटा

नहाते समय BJP सांसद की बहन का बनाया वीडियो; गाली बकते हुए डंडे से पीटा! कहा- ‘गोली मार दूंगा’

Crime News: नहाते समय BJP सांसद की बहन का वीडियो बनाया गया। इसके बाद उनके ससुसर ने गाली बकते हुए डंडे से पीटा। साथ ही गोली से मारने की धमकी भी दी।

एटा

Harshul Mehra

Sep 08, 2025

uttar pradesh crime
नहाते समय BJP सांसद की बहन का बनाया वीडियो। मामले में FIR दर्ज। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत (Mukesh Rajput) की बहन के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सांसद राजपूत की बहन ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

ससुर और देवरों ने नहाते हुए वीडियो बनाया

सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके ससुर लक्ष्मण सिंह ने उनके देवर राजेश और गिरीश के साथ मिलकर हमला किया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

ये भी पढ़ें

Weather Update: 3 दिन में फटाफट निपटा लें काम; एक बार फिर मानसून दिखाने जा रहा ‘रौद्र रूप’!
लखनऊ
Weather Update

बीजेपी सांसद की बहन के साथ मारपीट

रीना सिंह का आरोप है, ''रविवार दोपहर जब वह नहा रही थीं इस दौरान उनके ससुर और देवर गिरीश ने बाथरूम की खिड़की से उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया। जब इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। ससुर ने लाइसेंसी राइफल तानकर उन्हें गोली मारने की धमकी दी और कहा तुम्हें गोली मार दूंगा।''

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

रीना सिंह के मुताबिक उन्हें डंडे से भी मारा गया। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में उन्होंने कहा कि मारपीट के बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मामले को लेकर सहावर के SHO चमन गोस्वामी ने पुष्टि की है कि उनकी शिकायत के आधार पर लक्ष्मण सिंह, राजेश और गिरीश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अब राशिद की खैर नहीं! 2 बच्चों के बाप ने 8 महीनों तक लगातार 11 साल की बच्ची से की दरिंदगी; वीडियो भी बनाया
बरेली
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 11:09 am

Published on:

08 Sept 2025 10:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / नहाते समय BJP सांसद की बहन का बनाया वीडियो; गाली बकते हुए डंडे से पीटा! कहा- ‘गोली मार दूंगा’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.