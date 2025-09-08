नहाते समय BJP सांसद की बहन का बनाया वीडियो; गाली बकते हुए डंडे से पीटा! कहा- ‘गोली मार दूंगा’

रीना सिंह के मुताबिक उन्हें डंडे से भी मारा गया। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में उन्होंने कहा कि मारपीट के बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मामले को लेकर सहावर के SHO चमन गोस्वामी ने पुष्टि की है कि उनकी शिकायत के आधार पर लक्ष्मण सिंह, राजेश और गिरीश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।