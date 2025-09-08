नहाते समय BJP सांसद की बहन का बनाया वीडियो; गाली बकते हुए डंडे से पीटा! कहा- ‘गोली मार दूंगा’

UP Crime: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत (Mukesh Rajput) की बहन के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सांसद राजपूत की बहन ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके ससुर लक्ष्मण सिंह ने उनके देवर राजेश और गिरीश के साथ मिलकर हमला किया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
रीना सिंह का आरोप है, ''रविवार दोपहर जब वह नहा रही थीं इस दौरान उनके ससुर और देवर गिरीश ने बाथरूम की खिड़की से उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया। जब इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। ससुर ने लाइसेंसी राइफल तानकर उन्हें गोली मारने की धमकी दी और कहा तुम्हें गोली मार दूंगा।''
रीना सिंह के मुताबिक उन्हें डंडे से भी मारा गया। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में उन्होंने कहा कि मारपीट के बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मामले को लेकर सहावर के SHO चमन गोस्वामी ने पुष्टि की है कि उनकी शिकायत के आधार पर लक्ष्मण सिंह, राजेश और गिरीश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।