महिला से यूपी पुलिस का यह दरोगा करता है अश्लील बात, पूछता है उससे अंतरंग जानकारी…ऑडियो वायरल होते ही खुली पोल

ऑडियो सुनने में सामने आया है कि दरोगा महिला से यह पूछता है कि उसका पति कहां है। जब वह घर पर नहीं होता है तब दरोगा अश्लील बाते करना शुरू कर देता है। वह उसके पति को गालियां भी देता है। महिला को कोई पुत्र नहीं है इस पर भी वह एक बार मौका देने की मांग करता है। बात बात में दरोगा हमेशा महिला के अंतरंग अंगों का जिक्र करता है और पति, पत्नी के बीच निजी संबंधों पर भी चर्चा करता है।