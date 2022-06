पिता की मौत, माँ से बिछड़ गए 2 मासूम बच्चे, इनकी कहानी सुनकर पुलिस भी रो पड़ी..

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पिता की मौत और मॉ की जुदाई से बैचेन दो मासूमो बच्चों के लिए पुलिस भगवान बनकर सामने आई है। जो उन्हें भटकने से रोककर अब उनकी देखरेख कर रही है। इन दर्द भरे बच्चो की कहानी जिसने भी सुनी बस आँखें भर आई।

दिनेश शाक्य

उत्तर प्रदेश में पुलिस की भूमिका हमेशा सवालो के घेरे मे रहती है लेकिन कभी कभी पुलिस ऐसा काम करती है जो कही ना कही पुलिस के काम काज की हर ओर तारीफ ही तारीफ होती है । ऐसा ही कुछ पिता की मौत और मॉ की जुदाई से अनाथ हुए दो मासूम भाईयो के लिए भी हुआ जब इटावा पुलिस मददगारी भूमिका बन कर सामने आई है ।

Etawah Police with two child as Helping Hands