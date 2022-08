चम्बल में बढ़ा पानी घड़ियालों के बच्चों के लिए बना काल, जीवन शुरु होते ही पानी में बह गए

Alligator in Chambol: चंबल के घाटी घड़ियाल के नौनिहालों से चहक रही थी। लेकिन बारिश का पानी इन घड़ियाल के बच्चों के लिए काल बन गया।

चम्बल नदी में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उससे आसपास के गांवों में बाढ़ आने का खतरा तो उत्पन्न हो ही गया है इसके साथ ही हजारों की संख्या में घड़ियालों के बच्चे बह गए हैं। यह ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। यहां चम्बल नदी में जून के महीने में घडियालों के बच्चे जन्म लेते हैं और प्रकृति का प्रकोप देखिए कि अगस्त में वे पानी में बह गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घड्यिालों के 95 प्रतिशत बच्चे इस पानी मे बह गए है ऐसी आशंका है कि अब ये काल के गाल में समा गए।

Alligators children died due to floods in Chambal in Etawah