अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नहीं मिला शव वाहन तो परिजन ई- रिक्शा से ले गए किशोरी का शव

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर क्षेत्र स्थित रामाधीन अस्पताल में इलाज के लिए एक किशोरी को भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद किशोरी की मौत हो गई। इसके बाद शव को ले जाने के लिए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से शव वाहन की मांग की। लेकिन काफी प्रयास के बाद उन्हें वाहन नहीं मिला। इसके बाद मजबूर होकर उन्हें ई- रिक्शा से बेटी के शव को ले जाना पड़ा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।