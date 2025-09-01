अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नहीं मिला शव वाहन तो परिजन ई- रिक्शा से ले गए किशोरी का शव

इटावा जिले में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक किशोरी का शव परिजन ई- रिक्शा से ले जाते दिख रहे हैं। यह हाल तब है। जब प्रदेश सरकार ने अस्पताल से शव ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की है। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर क्षेत्र स्थित रामाधीन अस्पताल में इलाज के लिए एक किशोरी को भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद किशोरी की मौत हो गई। इसके बाद शव को ले जाने के लिए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से शव वाहन की मांग की। लेकिन काफी प्रयास के बाद उन्हें वाहन नहीं मिला। इसके बाद मजबूर होकर उन्हें ई- रिक्शा से बेटी के शव को ले जाना पड़ा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
किशोरी का शव ई रिक्शा से ले जाते वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की किरकिरी हो रही है। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है, कि इटावा से शव वाहन मंगाया जाता। वाहन वहां से न आने के कारण परिजनों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया था। लेकिन तब तक वह शव को लेकर चले गए।