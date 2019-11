तबादले से नाराज दरोगा ने 65 किलोमीटर दौड़कर थाने पहुंचने का लिया निर्णय, कहा जबरन किया तबादला

इटावा. उत्तर प्रदेश के इटावा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अपने तबादले से परेशान दरोगा विजय प्रताप ने अपने नए तैनाती स्थल बिठोली में 65 किलोमीटर तक की दौड़ लगाने की ठानी। हालांकि, पुलिस लाइन से दौड़ते हुए दरोगा जब 40 किलोमीटर तक आगे निकल आए, तो हनुमंतपुरा के पास बेहोश होकर गिर पड़े। आनन-फानन में लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

#WATCH Etawah: A Sub Inspector (SI) Vijay Pratap, posted at Police Line police station, ran from the police station with the intention of running up to Bitholi police station, where he has been transferred to. He later fainted on the road and was taken to a hospital. pic.twitter.com/UM66gd41qY

दौड़ कर तबादले का विरोध

दरोगा का कहना है कि अधिकारों का दुरुपयोग कर उनका ट्रांसफर किया गया। इसका विरोध करते हुए उन्होंने 65 किलोमीटर तक दौड़ लगाने की ठानी लेकिन कुछ ही दूर तक दौड़ने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़े। दरोगा विजय प्रताप पुलिस लाइन में पोस्टेड थे और यहां से उनका तबादला बिठोली थाने कर दिया गया। इस बात से नाराज दरोगा ने अपने नए तैनाती स्थल तक दौड़ लगाकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरआई (रिजर्व इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस) की तानाशाही की वजह से उनका तबादला किया जा रहा है। दरोगा ने कहा कि एसएसपी ने मुझे पुलिस लाइन में ही रहने को कहा था, लेकिन आरआई जबरन मेरा तबादला बिठोली थाने में करना चाहते हैं। आप इसे मेरी नाराजगी कहें या गुस्सा, मैने दौड़ते हुए बिठोली जाने का फैसला किया है।

SI Vijay Pratap: I am being transferred due to the dictatorship of RI (Reserve Inspector of Police). I was asked by the SSP to stay back at Police Line but I am being transferred to Bitholi forcefully by the RI. You can call it my anger or unhappiness but I'll run & go to Bitholi https://t.co/dgPR9R3lXd pic.twitter.com/LHNTRE62AS