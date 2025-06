जिलाधिकारी ने अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश, बोले- गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो

DM instructions to take action against criminals इटावा में जिलाधिकारी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश निर्देश दिए हैं। छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता और लगातार अपराध कर रहे अपराधियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है।

इटावा•Jun 06, 2025 / 05:39 pm• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स इटावा डीएम ‘X’

DM instructions to take action against criminals इटावा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि छोटी से छोटी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए। जिससे कि कोई बड़ी घटना ना बन सके। भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसके साथ ही उन्होंने गवाहों की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे।