इटावा

इटावा में डंपर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, सिपाही की मौत, चालक समेत दो घायल

तेज रफ्तार 20 चक्का ट्रेलर जसवंतनगर में अनियंत्रित होकर पुलिस की डायल 112 जीप और कार पर चढ़ गया। जोरदार टक्कर में सिपाही की मौत हो गई। चालक व एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसका इलाज चल रहा है। मौके पर अफरा-तफरी मच गई पुलिस ने रातभर बचाव में जुटकर मार्ग बहाल कराया।

इटावा

image

Mahendra Tiwari

Nov 23, 2025

पुलिस

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

जसवंतनगर तहसील तिराहे के पास देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रेलर के नियंत्रण में आने से बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू ट्रेलर पहले सड़क किनारे खड़ी पुलिस की डायल 112 गाड़ी और फिर पास की कार पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन चकनाचूर हो गए। और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

इटावा जिले के जसवंतनगर क्षेत्र में शनिवार शाम उस समय हालात भयावह हो गए जब इटावा की दिशा से आ रहा एक 20 चक्का ट्रेलर अचानक नियंत्रण खो बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर तेज गति में था और अचानक सड़क के दूसरी ओर चढ़ गया, जिससे वहां खड़े वाहन उसकी चपेट में आ गए। सबसे पहले ट्रेलर ने डायल 112 की सरकारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और फिर उसके बगल में खड़ी टाटा टिगोर कार को रौंद दिया। हादसे का मंजर देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए।

इलाज के दौरान सिपाही की मौत

टक्कर में डायल 112 पर तैनात सिपाही सुरेंद्र कुमार मौर्य (37), निवासी जसवंतनगर, गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सैफई पीजीआई ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेलर चालक संतोष, निवासी फतेहपुर सीकरी, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रेलर अनियंत्रित होने पर वह चलते वाहन से कूद गया, जिसके बाद भारी ट्रेलर सीधे पुलिस वाहन पर चढ़ गया। हादसे में चालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनमें सुधांशु (35) निवासी फर्रुखाबाद और एक अन्य युवक शामिल हैं। सभी घायलों को पहले सीएचसी ले जाया गया और हालत नाजुक होने पर सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मार्ग बहाल कराया

दुर्घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कमल भाटी, उपनिरीक्षक मनीष कुमार, ललित चतुर्वेदी और सुभम वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर सड़क साफ कराई। जिससे कुछ समय बाद यातायात फिर से सामान्य हो सका। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Published on:

23 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / इटावा में डंपर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, सिपाही की मौत, चालक समेत दो घायल

इटावा

उत्तर प्रदेश

