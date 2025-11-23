इटावा में डंपर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, सिपाही की मौत, चालक समेत दो घायल

टक्कर में डायल 112 पर तैनात सिपाही सुरेंद्र कुमार मौर्य (37), निवासी जसवंतनगर, गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सैफई पीजीआई ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेलर चालक संतोष, निवासी फतेहपुर सीकरी, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रेलर अनियंत्रित होने पर वह चलते वाहन से कूद गया, जिसके बाद भारी ट्रेलर सीधे पुलिस वाहन पर चढ़ गया। हादसे में चालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनमें सुधांशु (35) निवासी फर्रुखाबाद और एक अन्य युवक शामिल हैं। सभी घायलों को पहले सीएचसी ले जाया गया और हालत नाजुक होने पर सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया।