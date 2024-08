कार ने खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, पति-पत्नी समेत चार की मौत, बेटी सहित दो घायल

यह भी पढ़ें आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समर्थन में आया वाल्मीकि समाज, जल्द से जल्द लागू करने की मांग Etawah Car hits parked truck from behind, four killed इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के समय अर्टिगा कार सवार राम अवतार, शिव नारायण, उनकी पत्नी शोभा रानी, बेटी राशि और पुत्र जितेंद्र के साथ दिल्ली से हमीरपुर आ रहे थे। कार में मेरठ निवासी आशु गुप्ता और महोबा निवासी पूनम भी बैठी थी। अभी गाड़ी

इकदिल थाना क्षेत्र के पिलखर गांव के पास पहुंची थी कि खड़े ट्रक में करने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गया। इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के समय अर्टिगा कार सवार राम अवतार, शिव नारायण, उनकी पत्नी शोभा रानी, बेटी राशि और पुत्र जितेंद्र के साथ दिल्ली से हमीरपुर आ रहे थे। कार में मेरठ निवासी आशु गुप्ता और महोबा निवासी पूनम भी बैठी थी। अभी गाड़ीइकदिल थाना क्षेत्र के पिलखर गांव के पास पहुंची थी कि खड़े ट्रक में करने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गया।

पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा Etawah Car hits parked truck from behind, four killed सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां पूनम और राशि की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जबकि राम अवतार, शिवनारायण, शोभा रानी और आशु गुप्ता की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि पुलिस ने कार के दरवाजे को तोड़कर शव को बाहर निकाला।