बड़ा खुलासा: ठेकेदार अपने ही श्रमिकों से कराता था रेलवे और विद्युत टावर के एंगल चोरी, मुठभेड़ में 10 गिरफ्तार

यह भी पढ़ें Public holidays: अक्टूबर महीने में आने वाले सार्वजनिक अवकाश, जानें कब और क्यों होगी? Contractor and his lebour stolen railway and electricity tower वैदपुरा पुलिस को सूचना मिली कि छिमारा तिराहे से जसवंत नगर की तरफ जाने वाले मार्ग के किनारे अवैध असलहों के साथ कुछ लोग खड़े हैं। किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सर्विलांस टीम के थाना वैदपुरा पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। योजना बना रहे व्यक्तियों को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आपको पुलिस से घिरा देख अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। तीन राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से पांच तमंचा तीन खोखा 315 बोर और 10 जिंदा कारतूस, 315 बोर का एक पिस्टल, 32 बोर के 3 जिंदा कारतूस, 32 बोर बरामद किया गया है। वैदपुरा पुलिस को सूचना मिली कि छिमारा तिराहे से जसवंत नगर की तरफ जाने वाले मार्ग के किनारे अवैध असलहों के साथ कुछ लोग खड़े हैं। किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सर्विलांस टीम के थाना वैदपुरा पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। योजना बना रहे व्यक्तियों को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आपको पुलिस से घिरा देख अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। तीन राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से पांच तमंचा तीन खोखा 315 बोर और 10 जिंदा कारतूस, 315 बोर का एक पिस्टल, 32 बोर के 3 जिंदा कारतूस, 32 बोर बरामद किया गया है।

ठेकेदार के इशारे पर श्रमिक करते थे चोरी Contractor and his lebour stolen railway and electricity tower गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि पैसे के लालच में चोरी की योजना बना रहे थे। वह लोग ठेकेदार के साथ जसवंत नगर क्षेत्र में टावर लगाने का काम करते हैं। पैसे के लालच में रेलवे और बिजली विभाग के टावर से एंगल व अन्य सामान चोरी कर लेते हैं। जिसकी बिक्री बनारस में करते हैं। बनारस में उनके माल को पप्पू उर्फ सरताज अहमद बेचता था। बाद में हिस्सा हम लोग बांट लेते थे। पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि जसवंत नगर रोड से बनामई जाने वाले रास्ते पर एक पिकअप और एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। जिसमें चोरी का माल लगा है। अभियुक्तों की निशानदेही पर मौके से एक ट्रैक्टर ट्राली, एक पिकअप टाटा, दो रिंच, एक पाना बरामद किया गया।

अभियुक्तों के नाम Contractor and his lebour stolen railway and electricity tower गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनील पुत्र बंसीलाल निवासी ग्राम गधरपुर थाना सिधौली शाहजहांपुर, पप्पू उर्फ सरताज अहमद पुत्र अमीर अहमद निवासी दाईपुर भवानीपुर थाना चोलापुर बनारस, प्रदीप कुमार उर्फ कल्लू पुत्र छोटेलाल, अमित कुमार पुत्र मेवाड़ राम निवासीगण गधरपुर थाना सिधौली शाहजहांपुर, दीपक पुत्र दीना निवासी मादा थाना चोलापुर बनारस, शकील अंसारी पुत्र सलामत अंसारी निवासी धरसोना चोलापुर बनारस, दीपक पुत्र साधू निवासी ग्राम जहरना थाना पुवायां, शाहजहांपुर, सुखदेव पुत्र राजपाल निवासी जहरना पुवायां शाहजहांपुर, सुखदेव पुत्र राजपाल निवासी जहरना पुवायां शाहजहांपुर, सूरज पुत्र रामसनेही निवासी कोरीकुआं थाना सिधौली शाहजहांपुर, अंकित पुत्र राजकुमार निवासी गदरपुर थाना सिधौली शाहजहांपुर शामिल है।