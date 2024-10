छत पर ईटा-पत्थर, आपत्तिजनक वस्तुएं रखने वाले हो जाएं सावधान, ड्रोन से हो रही निगरानी, क्या कहते हैं एसएसपी?

Stone on roof, be careful, police taken action इटावा पुलिस आगामी त्योहारों के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। जिसके लिए 10 टीमें बनाई गई थी। ड्रोन के माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। ‌