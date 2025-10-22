आगरा में नकली नोटों की छपाई, इटावा में इस्तेमाल, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित

Fake currency notes printed in Agra, used in Etawah इटावा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नकली नोटों के साथ पांच को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 30500 रुपए के नकली का नोट बरामद किया गया है। इसके साथ ही स्विफ्ट डिजायर कार, एक तमंचा और एक चाकू भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस की जानकारी मिली की स्विफ्ट डिजायर किर में बैठकर कुछ लोग घूम रहे हैं। जिनके पास नकली नोट है। मामला सफाई थाना क्षेत्र का है।