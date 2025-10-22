आगरा में नकली नोटों की छपाई, इटावा में इस्तेमाल, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित

Fake currency notes printed in Agra, used in Etawah इटावा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नकली नोटों के साथ पांच को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 30500 रुपए के नकली का नोट बरामद किया गया है। इसके साथ ही स्विफ्ट डिजायर कार, एक तमंचा और एक चाकू भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस की जानकारी मिली की स्विफ्ट डिजायर किर में बैठकर कुछ लोग घूम रहे हैं। जिनके पास नकली नोट है। मामला सफाई थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़कोली पुलिया के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तुलसीपुर मोड़ के पास कार में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं। जिनके पास नकली नोट है कूम्हावर बाजार में नकली नोट चलाने के फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और तुलसीपुर मोड़ के पास से पांचो को गिरफ्तार किया। नकली नोट आगरा के बाह थाना क्षेत्र अंतर्गत सिघावली निवासी योगेश उर्फ करुआ पुत्र नंदराम से लेकर आते थे।
गिरफ्तार आरोपियों में सोनू उर्फ सुखबीर उर्फ सोहन वीर पुत्र रमेश चंद्र, धर्मेंद्र यादव पुत्र खड़कजीत और ओमवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र निवासी गण जगजीवन नगर सैलई रामगढ़ फिरोजाबाद, अजय यादव पुत्र प्रमोद यादव निवासी ग्राम नगला नवल भूतों का नगला शाहजहांपुर थाना जसवंतनगर, राजू यादव पुत्र जगत सिंह निवासी नगला वैस थाना सैफई शामिल है।
एसएसपी इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। जिनके पास से नकली मुद्रा मिली है। जो बिल्कुल असली की तरह दिखाई पड़ते हैं। वह सैफई थाना अंतर्गत कुम्हारन बाजार के भीड़भाड़ में नकली नोट चला चुके हैं। दुकानदारों को झांसा देकर 500 और 200 के नोटों का सामान भी खरीदा था। बरामद जाली मुद्रा को एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। मुख्य सप्लायर एवं गृह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है।
एसएसपी इटावा ने बताया कि सभी आरोपी आगरा से नकली भारतीय मुद्रा लेकर आते थे जिन्हें भीड़ भाड़ वाले बाजार में खपा देते थे। लाभ का हिस्सा बराबर भागों में बांट लेते थे पूछताछ के दौरान पकड़े गए लोगों ने बताया कि वह त्योहारों के आसपास इस तरह का कार्य करते हैं। उनके पास हाई क्वालिटी का फोटोकॉपी मशीन है। जिससे नकली नोट छपते हैं। पकड़े गए अभी तो का आपराधिक इतिहास भी है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
इटावा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग