पुलिस के सामने पति जोर-जोर से चिल्ला कर कह रहा- “पत्नी के संबंध… हैं”, बांका से कर दिया हमला, खौफनाक अंत

Husband killed his wife, big allegation affair of wife with someone else उत्तर प्रदेश की इटावा में पति चीख चीखकर कह रहा था कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और से हैं। इसलिए उसने उसने उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस में निरीक्षण किया और शव का पंचायतनामा […]

इटावा•Sep 04, 2024 / 07:14 am• Narendra Awasthi

Husband killed his wife, big allegation affair of wife with someone else उत्तर प्रदेश की इटावा में पति चीख चीखकर कह रहा था कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और से हैं। इसलिए उसने उसने उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस में निरीक्षण किया और शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी ने बताया कि पति को आशंका थी कि पत्नी के संबंध किसी और से हैं। वह भतीजे के साथ भाग भी गई थी। दोनों के बीच हुई लड़ाई के दौरान पति ने बांके से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना कोतवाली क्षेत्र के कटरा शमशेर खान की है।‌

यह भी पढ़ें एलआईसी अमृत बाल योजना: मिलता है गारंटी युक्त बोनस, लोन की सुविधा भी उपलब्ध Husband killed his wife, big allegation affair of wife with someone else कोतवाली क्षेत्र के उझेदी मोहाल मोहल्ला निवासी गुलफाम की शादी 6 साल पहले फरहीन के साथ हुई थी। लेकिन उनके कोई संतान न थी। जो सब्जी का ठेला लगाने का काम करता है। गुलफाम और फरहीन में आए दिन विवाद होता रहता था। मारपीट से परेशान फरहीन अपने मायके चली आई थी। बीते मंगलवार को गुलफाम अपने ससुराल कटरा शमशेर खान पहुंच गया। जहां उसने बांका से अपनी पत्नी के सर पर हमला बोल दिया। घर वाले फरहीन को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के उझेदी मोहाल मोहल्ला निवासी गुलफाम की शादी 6 साल पहले फरहीन के साथ हुई थी। लेकिन उनके कोई संतान न थी। जो सब्जी का ठेला लगाने का काम करता है। गुलफाम और फरहीन में आए दिन विवाद होता रहता था। मारपीट से परेशान फरहीन अपने मायके चली आई थी। बीते मंगलवार को गुलफाम अपने ससुराल कटरा शमशेर खान पहुंच गया। जहां उसने बांका से अपनी पत्नी के सर पर हमला बोल दिया। घर वाले फरहीन को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या कहते हैं एसएसपी इटावा? Husband killed his wife, big allegation affair of wife with someone else घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ सहित पुलिस टीम पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ‌एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने गुलफाम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि गुलफाम जोर-जोर से चिल्ला कर कह रहा है कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और से हैं। एक बार भतीजे के साथ उसकी पत्नी कहीं चली गई थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है।