मेक इन इंडिया बर्बाद हो रहा, स्वदेशी का नारा सिर्फ जुमला, GST में बदलाव से कम नहीं होगी महंगाई : अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'चुनाव (उत्तर प्रदेश विधानसभा) में एक साल बचा है, अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं, 10वां बजट देखना बाकी है। केंद्र में तीसरी बार इनकी सरकार है। जब जीएसटी लागू हुआ तो कहा गया था कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी, जिससे व्यापारी और कारोबारी अपने टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। शायद ये पहला कानून है, जिसमें इतने संशोधन हुए हैं, लेकिन इतने संशोधनों के बाद भी सरकार को इसमें फिर से संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कानून में संशोधन करना ही होगा।'