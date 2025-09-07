मेक इन इंडिया बर्बाद हो रहा, स्वदेशी का नारा सिर्फ जुमला, GST में बदलाव से कम नहीं होगी महंगाई : अखिलेश यादव

इटावा : समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शायद ये पहला कानून है, जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कानून में संशोधन करना ही होगा। स्लैब कम करने से महंगाई कम नहीं होगी।
अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'चुनाव (उत्तर प्रदेश विधानसभा) में एक साल बचा है, अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं, 10वां बजट देखना बाकी है। केंद्र में तीसरी बार इनकी सरकार है। जब जीएसटी लागू हुआ तो कहा गया था कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी, जिससे व्यापारी और कारोबारी अपने टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। शायद ये पहला कानून है, जिसमें इतने संशोधन हुए हैं, लेकिन इतने संशोधनों के बाद भी सरकार को इसमें फिर से संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कानून में संशोधन करना ही होगा।'
उन्होंने आगे कहा, 'सवाल ये है कि जब से जीएसटी लागू हुआ, तब से लेकर अब तक सरकार ने किसे मुनाफा कमाने दिया, ये कौन लोग थे, जो बेवजह मुनाफा कमा रहे थे? स्लैब कम करने से महंगाई कम नहीं होगी। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए। इससे सारे निर्यात खत्म हो रहे हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, हमें भी सोचना चाहिए कि अपनी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करें। उसके लिए हमें फैसला लेना चाहिए। मेक इन इंडिया बर्बाद हो रहा है, स्वदेशी का नारा सिर्फ जुबान में है, मन में नहीं।'
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी। इलाज, बिजली, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, महंगाई कम तब होगी जब भाजपा जाएगी, इसलिए बीजेपी हटाओ। 2027 का चुनाव जनता का चुनाव होगा, समाजवादी व्यवस्था को फिर से लागू करने का चुनाव होगा।"