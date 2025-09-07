संभल के SDM की कार डिवाइडर से टकराई, पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार हादसा देर रात उस समय हुआ, जब विकास चंद्र अपनी पत्नी के साथ इनोवा कार (UP61BQ1253) में सवार होकर रामनगर में भ्रमण पर थे। पुलिस के अनुसार, कार अनियंत्रित होकर सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय कार में केवल विकास चंद्र और उनकी पत्नी दीक्षा शर्मा ही सवार थे, और कार विकास चंद्र स्वयं चला रहे थे।