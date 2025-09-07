संभल के SDM की कार डिवाइडर से टकराई, पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल

संभल : संभल के एसडीएम का उत्तराखंड के रामनगर में भीषण हादसा हो गया। एसडीएम की कार डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई। हादसे में एसडीएम और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मुरादाबाद रेफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार हादसा देर रात उस समय हुआ, जब विकास चंद्र अपनी पत्नी के साथ इनोवा कार (UP61BQ1253) में सवार होकर रामनगर में भ्रमण पर थे। पुलिस के अनुसार, कार अनियंत्रित होकर सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय कार में केवल विकास चंद्र और उनकी पत्नी दीक्षा शर्मा ही सवार थे, और कार विकास चंद्र स्वयं चला रहे थे।
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने घायल दंपत्ति को पीरूमदारा के नीमकरौली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मुरादाबाद रेफर किया गया। नीमकरौली अस्पताल के डॉ. सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा के लिए भेजा गया है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है।
स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है। उनका कहना है कि पीरूमदारा क्षेत्र में अपर्याप्त लाइटिंग, चेतावनी साइन बोर्ड और डिवाइडर के पास उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं।