बुलडोजर राजनीति पर इकबाल महमूद का पलटवार: तोगड़िया से पूछा- देश के लिए क्या बनाया, सिर्फ तोड़ना ही समाधान..

UP Politics News In Hindi: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करने वाले प्रवीण तोगड़िया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग नफरत और विध्वंस की राजनीति के जरिए इस प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बुलडोजर इतना ही पसंद है तो उस पर बैठकर आते, केवल बयानबाज़ी से देश नहीं चलता।