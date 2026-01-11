11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सम्भल

बुलडोजर राजनीति पर इकबाल महमूद का पलटवार: तोगड़िया से पूछा- देश के लिए क्या बनाया, सिर्फ तोड़ना ही समाधान..

UP News: संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करने वाले प्रवीण तोगड़िया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विकास बनाम विनाश की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में नफरत और तोड़फोड़ की सोच के लिए कोई जगह नहीं है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 11, 2026

iqbal mahmood attack on togadia bulldozer up

बुलडोजर राजनीति पर इकबाल महमूद का पलटवार | Image - FB/@nawabiqbalmehmood

UP Politics News In Hindi: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करने वाले प्रवीण तोगड़िया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग नफरत और विध्वंस की राजनीति के जरिए इस प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बुलडोजर इतना ही पसंद है तो उस पर बैठकर आते, केवल बयानबाज़ी से देश नहीं चलता।

विकास बनाम विनाश की राजनीति पर सवाल

इकबाल महमूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक तोगड़िया ने समाज और देश के लिए क्या निर्माण किया है। क्या उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए कॉलेज बनवाए, युवाओं के लिए टेक्निकल संस्थान खुलवाए या गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करवाई। विधायक ने कहा कि सिर्फ तोड़ने की सोच से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, असली राष्ट्रनिर्माण निर्माण से होता है, न कि बुलडोजर की राजनीति से।

“भारत पसंद नहीं तो नेपाल जाने की सलाह”

विधायक ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को हिंदुस्तान पसंद नहीं है, तो उसे यहां नफरत फैलाने के बजाय नेपाल चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, तो अब जवाब में हम नेपाल जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह देश सबका है और यहां विभाजनकारी सोच के लिए कोई जगह नहीं है।

धर्म और भेदभाव पर स्पष्ट रुख

इकबाल महमूद ने कहा कि किसी भी धर्म की किताब भेदभाव और नफरत की शिक्षा नहीं देती। सभी धर्म इंसानियत, भाईचारे और समानता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटना देश के मूल विचारों के खिलाफ है और इससे सामाजिक ताना-बाना कमजोर होता है।

धार्मिक स्थलों और अधिकारों पर संतुलित बयान

विधायक ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अयोध्या का विकास करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी समुदायों को अपने धार्मिक स्थलों को संवारने और सुरक्षित रखने का समान अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको बराबरी का हक है और किसी एक वर्ग को निशाना बनाकर राजनीति करना देशहित में नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 05:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / बुलडोजर राजनीति पर इकबाल महमूद का पलटवार: तोगड़िया से पूछा- देश के लिए क्या बनाया, सिर्फ तोड़ना ही समाधान..

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में बुलडोजर एक्शन: अवैध कब्जों पर राजस्व विभाग की सख्त कार्रवाई, दो मकान जमींदोज

sambhal illegal encroachment bulldozer action
सम्भल

श्मशान घाट बना मौत का अड्डा? 20 दिनों में 25 बंदरों की संदिग्ध मौत; जहर की आशंका

25 monkeys death sambhal cremation
सम्भल

संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त: तड़के छापेमारी, 30 से ज्यादा घरों में पकड़ी गई कटिया, FIR से मचा हड़कंप

sambhal dhanari electricity theft morning raid
सम्भल

सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड: संभल में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 5 डिग्री पर थमा पारा, बर्फीली हवाओं से जनजीवन बेहाल

sambhal coldest night 5 degree temperature
सम्भल

प्यार, प्रतिशोध और हत्या: पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते पति को मरवाया, शव को जलाने और हादसा दिखाने की कोशिश

sambhal wife lover murder case exposed
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.