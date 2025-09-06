जीएसटी की 10 करोड़ की फर्जी इनवाइस बनाकर की धोखाधड़ी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नोएडा : साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही साइबर क्राइम थाना नोएडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर फर्जी इनवॉइस तैयार कर कंपनी से अवैध लाभ उठाने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अभिनव त्यागी है, जो मूल रूप से जनपद मुरादाबाद के ग्राम असालतपुर, थाना ठाकुरद्वारा का निवासी है। वर्तमान में वह ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी-2 के टावर आर 14जी एवन्यू में रह रहा था।
आरोपी के खिलाफ थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज था। जिसमें गंभीर धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धारा 66 सी भी शामिल है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कंपनी के अकाउंट सेक्शन में काम करते हुए इनकम टैक्स और जीएसटी पोर्टल का दुरुपयोग किया। उसने अपने साथी के साथ मिलकर करीब 10 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस तैयार किए और 1.8 करोड़ रुपये का जीएसटी क्लेम दाखिल कर धोखाधड़ी की।
पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, एक लैपटॉप और एक मारुति सेलेरियो कार बरामद की है।
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आम जनता को सतर्क करते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति में अपने ओटीपी या पोर्टल एक्सेस किसी अनजान व्यक्ति को न दें। साथ ही साइबर से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनियों और आम नागरिकों को साइबर अपराधियों से बचाव के लिए जागरूक रहना होगा। सही समय पर शिकायत दर्ज कराने से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।