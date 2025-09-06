जीएसटी की 10 करोड़ की फर्जी इनवाइस बनाकर की धोखाधड़ी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आम जनता को सतर्क करते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति में अपने ओटीपी या पोर्टल एक्सेस किसी अनजान व्यक्ति को न दें। साथ ही साइबर से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनियों और आम नागरिकों को साइबर अपराधियों से बचाव के लिए जागरूक रहना होगा। सही समय पर शिकायत दर्ज कराने से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।