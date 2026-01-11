कंपकंपाती ठंड ने छीनी जान: गन्ने के खेत में मिला गुमनाम बुजुर्ग का अकड़ा शव!

संभल में शीतलहर के कारण गन्ने के खेत में मिला बुजुर्ग का शव...
Elderly man dies cold wave sambhal: यूपी के संभल जिले में जारी भीषण शीतलहर ने एक बुजुर्ग ग्रामीण की जान ले ली। रविवार सुबह नखासा थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव में सड़क किनारे स्थित गन्ने के खेत में करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेतों में काम करने पहुंचे किसानों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बुजुर्ग गन्ने के खेत में जमीन पर दरी बिछाकर सोए हुए थे और ऊपर से रजाई ओढ़ रखी थी। शुरुआती तौर पर ऐसा लगा मानो वह आराम कर रहे हों, लेकिन पास जाकर देखने पर कोई हलचल नहीं दिखी। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव की जांच की तो बुजुर्ग का पूरा शरीर अकड़ा हुआ मिला। हाथ और पैर ऐंठे हुए थे, जिससे साफ संकेत मिला कि मौत ठंड लगने के कारण हुई है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
शव मिलने की सूचना पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए, लेकिन कोई भी बुजुर्ग की पहचान नहीं कर सका। पुलिस ने करीब तीन घंटे तक शरीफपुर समेत आसपास के गांवों में पूछताछ की, मगर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई।
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अक्सर ककरौआ और फत्तेहपुर गांवों की ओर भीख मांगते हुए देखे जाते थे। आशंका जताई जा रही है कि ठंड से बचने के लिए वह गन्ने के खेत में रजाई-दरी लेकर सो गए होंगे, लेकिन रात की सर्दी जानलेवा साबित हुई।
थाना प्रभारी संजीव बालियान ने बताया कि शव के पास से एक दरी, एक रजाई और कपड़ों से भरा एक झोला बरामद किया गया है। इसके अलावा कोई पहचान संबंधी दस्तावेज या अन्य सामान नहीं मिला है, जिससे बुजुर्ग की शिनाख्त हो सके।
फिलहाल पुलिस ने शव को जिला संयुक्त चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुजुर्ग की फोटो सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के जरिए प्रसारित की जा रही है। यदि समय रहते पहचान नहीं हो पाती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
