11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सम्भल

कंपकंपाती ठंड ने छीनी जान: गन्ने के खेत में मिला गुमनाम बुजुर्ग का अकड़ा शव!

Sambhal News: संभल में भीषण शीतलहर के बीच एक अज्ञात बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई। उनका शव नखासा थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव में गन्ने के खेत से बरामद हुआ, जहां पहचान न होने के कारण पुलिस जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 11, 2026

गन्ने के खेत में ठंड से मृत बुजुर्ग का शव

संभल में शीतलहर के कारण गन्ने के खेत में मिला बुजुर्ग का शव...

Elderly man dies cold wave sambhal: यूपी के संभल जिले में जारी भीषण शीतलहर ने एक बुजुर्ग ग्रामीण की जान ले ली। रविवार सुबह नखासा थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव में सड़क किनारे स्थित गन्ने के खेत में करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेतों में काम करने पहुंचे किसानों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

पास जाकर देखने पर कोई हलचल नहीं दिखी

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बुजुर्ग गन्ने के खेत में जमीन पर दरी बिछाकर सोए हुए थे और ऊपर से रजाई ओढ़ रखी थी। शुरुआती तौर पर ऐसा लगा मानो वह आराम कर रहे हों, लेकिन पास जाकर देखने पर कोई हलचल नहीं दिखी। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया।

शरीर की हालत ने बताई सर्दी की मार

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव की जांच की तो बुजुर्ग का पूरा शरीर अकड़ा हुआ मिला। हाथ और पैर ऐंठे हुए थे, जिससे साफ संकेत मिला कि मौत ठंड लगने के कारण हुई है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पहचान बनी सबसे बड़ी चुनौती

शव मिलने की सूचना पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए, लेकिन कोई भी बुजुर्ग की पहचान नहीं कर सका। पुलिस ने करीब तीन घंटे तक शरीफपुर समेत आसपास के गांवों में पूछताछ की, मगर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई।

भीख मांगकर गुजारा करने की आशंका

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अक्सर ककरौआ और फत्तेहपुर गांवों की ओर भीख मांगते हुए देखे जाते थे। आशंका जताई जा रही है कि ठंड से बचने के लिए वह गन्ने के खेत में रजाई-दरी लेकर सो गए होंगे, लेकिन रात की सर्दी जानलेवा साबित हुई।

पुलिस जांच में क्या-क्या मिला

थाना प्रभारी संजीव बालियान ने बताया कि शव के पास से एक दरी, एक रजाई और कपड़ों से भरा एक झोला बरामद किया गया है। इसके अलावा कोई पहचान संबंधी दस्तावेज या अन्य सामान नहीं मिला है, जिससे बुजुर्ग की शिनाख्त हो सके।

मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया शव

फिलहाल पुलिस ने शव को जिला संयुक्त चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुजुर्ग की फोटो सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के जरिए प्रसारित की जा रही है। यदि समय रहते पहचान नहीं हो पाती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 06:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / कंपकंपाती ठंड ने छीनी जान: गन्ने के खेत में मिला गुमनाम बुजुर्ग का अकड़ा शव!

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बुलडोजर राजनीति पर इकबाल महमूद का पलटवार: तोगड़िया से पूछा- देश के लिए क्या बनाया, सिर्फ तोड़ना ही समाधान..

iqbal mahmood attack on togadia bulldozer up
सम्भल

संभल में बुलडोजर एक्शन: अवैध कब्जों पर राजस्व विभाग की सख्त कार्रवाई, दो मकान जमींदोज

sambhal illegal encroachment bulldozer action
सम्भल

श्मशान घाट बना मौत का अड्डा? 20 दिनों में 25 बंदरों की संदिग्ध मौत; जहर की आशंका

25 monkeys death sambhal cremation
सम्भल

संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त: तड़के छापेमारी, 30 से ज्यादा घरों में पकड़ी गई कटिया, FIR से मचा हड़कंप

sambhal dhanari electricity theft morning raid
सम्भल

सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड: संभल में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 5 डिग्री पर थमा पारा, बर्फीली हवाओं से जनजीवन बेहाल

sambhal coldest night 5 degree temperature
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.