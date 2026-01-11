कंपकंपाती ठंड ने छीनी जान: गन्ने के खेत में मिला गुमनाम बुजुर्ग का अकड़ा शव!

Elderly man dies cold wave sambhal: यूपी के संभल जिले में जारी भीषण शीतलहर ने एक बुजुर्ग ग्रामीण की जान ले ली। रविवार सुबह नखासा थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव में सड़क किनारे स्थित गन्ने के खेत में करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेतों में काम करने पहुंचे किसानों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।