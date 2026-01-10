श्मशान घाट बना मौत का अड्डा? 20 दिनों में 25 बंदरों की संदिग्ध मौत; जहर की आशंका

25 Monkeys Death Sambhal: यूपी के संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र स्थित श्मशान घाट पर पिछले 20 दिनों के भीतर 25 बंदरों की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। एक के बाद एक बंदरों की मौत होने से स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मौत सामान्य नहीं हो सकती, जिससे किसी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है।