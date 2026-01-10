संभल में बुलडोजर एक्शन: अवैध कब्जों पर राजस्व विभाग की सख्त कार्रवाई, दो मकान जमींदोज

प्रशासन की यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय संभल के आदेश पर की गई। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव हरथला स्थित गाटा संख्या 488, रकवा 0.151 हेक्टेयर भूमि में से 0.018 हेक्टेयर (180 वर्गमीटर) पर उस्मान पुत्र जाकिर और आबिद पुत्र महमूद ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिए थे। मामले की सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने धारा 67 के तहत कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए थे।