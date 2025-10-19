महिला सिपाही का शारीरिक शोषण, एक युवक पर मुकदमा दर्ज, हुआ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना में तहरीर देकर महिला सिपाही ने बताया है कि 2017 में कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान बढ़पुरा थाना क्षेत्र के उदी निवासी रोहित से उसकी नजदीकी बढ़ी। वह भी वहीं पर पढ़ाई करता था। शुरुआत में दोस्ती फिर धीरे-धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगे। इसी दौरान उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गई। इस दौरान उसने रोहित से कई बार शादी करने के लिए कहा। लेकिन बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन शारीरिक संबंध बनाना ही छोड़ा। लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसने कड़ाई से कहा कि शादी कर लो तो उसने इंकार कर दिया और कहने लगा कि उसके घर वाले इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे।