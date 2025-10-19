Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

महिला सिपाही का शारीरिक शोषण, एक युवक पर मुकदमा दर्ज, हुआ गिरफ्तार

Physical relations with female constable on pretext of marriage इटावा में एक युवक शादी का झांसा देकर महिला सिपाही से पिछले 8 सालों से शारीरिक संबंध बना रहा है। अब शादी से इंकार कर रहा है। महिला पीड़िता ने थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। सीओ सिटी ने बताया है कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read

इटावा

image

Narendra Awasthi

Oct 19, 2025

महिला सिपाही ने दर्ज कराया मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Physical relations with female constable on pretext of marriage इटावा में महिला सिपाही ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उसने बताया है कि पिछले 8 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा है। अब शादी से इंकार कर रहा है। कहता है घर वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। युवक के शादी से इंकार करने के बाद महिला सिपाही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने थाना में तहरीर देकर आप बीती सुनाई है। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।‌ आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है।

कोचिंग में पढ़ने के दौरान हुई दोस्ती

उत्तर प्रदेश के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना में तहरीर देकर महिला सिपाही ने बताया है कि 2017 में कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान बढ़पुरा थाना क्षेत्र के उदी निवासी रोहित से उसकी नजदीकी बढ़ी। वह भी वहीं पर पढ़ाई करता था। शुरुआत में दोस्ती फिर धीरे-धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगे। इसी दौरान उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गई। इस दौरान उसने रोहित से कई बार शादी करने के लिए कहा। लेकिन बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन शारीरिक संबंध बनाना ही छोड़ा। लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसने कड़ाई से कहा कि शादी कर लो तो उसने इंकार कर दिया और कहने लगा कि उसके घर वाले इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी नगर?

रोहित के इंकार के बाद महिला सिपाही के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने फ्रेंड्स कॉलोनी में तहरीर देकर रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय ने बताया कि महिला सिपाही की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।‌ घटना की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / महिला सिपाही का शारीरिक शोषण, एक युवक पर मुकदमा दर्ज, हुआ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बड़ी कार्रवाई: दो सगे गैंगस्टर भाइयों की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, डीएम के आदेश पर कराई गई मुनादी

राजस्व टीम ने सीज की जमीन (फोटो सोर्स- 'X' Etawah पुलिस वीडियो ग्रैब)
इटावा

मायावती एनडीए में शामिल होंगी? जानें- क्या कहते हैं संजय निषाद, बोले- सपा ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर किया

इटावा

कथावाचक के अपमान के बाद उपद्रव, पुलिस पर पथराव, मुख्य साजिश कर्ता गगन यादव गिरफ्तार

हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव मेरठ से गिरफ्तार, एसपी देहात (फोटो सोर्स- 'X' Etawah police वीडियो ग्रैब)
इटावा

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि में अखिलेश यादव बोले- सरकार आरक्षण खत्म कर रही

मनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि (फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi वीडियो ग्रैब)
इटावा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: गलत जानकारी देकर लेने वाले अपात्रों से होगी वसूली, सूची तैयार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.